HERZLICH WILLKOMMEN BEIM PRESSESERVICE DES ORF



Journalistinnen und Journalisten finden auf den folgenden Seiten detaillierte Informationen zu den Programmangeboten des ORF und zum Unternehmen selbst. Programmabläufe, Presseaussendungen, Pressetexte und Pressemappen sowie Pressefotos und vieles mehr stehen zur Verfügung.



Alle registrierten User werden von Montag bis Freitag täglich einmal per E-Mail durch den ORF-Newsletter über die Programmhighlights der kommenden Tage sowie über aktuelle unternehmenspolitische Themen informiert.



Um mit presse.ORF.at zu arbeiten, ist es notwendig, sich als Benutzer registrieren zu lassen sowie den Regelungen und Nutzungsbedingungen zuzustimmen. Dafür füllen Sie bitte unter „Neu registrieren“ das Formular aus und schicken die Anmeldung ab. Nach erfolgreicher Bearbeitung werden Sie via E-Mail über die Freischaltung Ihres Accounts informiert und erhalten Zugang zum ORF-Presseservice.



Wir bitten um Verständnis, dass presse.ORF.at ausschließlich professionellen Usern für journalistische Tätigkeiten vorbehalten ist. Allen Interessierten aus dem nichtjournalistischen Bereich stehen die Seiten kundendienst.ORF.at, radio.ORF.at und programm.ORF.at mit Informationen zum ORF und seinen Programmen zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ORF-Pressestelle.



IMPRESSUM:

Österreichischer Rundfunk

Marketing und Kommunikation

Würzburggasse 30

1136 Wien



Tel.: +43(0)1 / 87878 - DW 12259



E-Mail: presse@orf.at